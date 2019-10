Oud-trainer René Hakse prijst Cambuur: "Het is een van de kampioenskandidaten"

Geen frustratie

Het verschil tussen Cambuur onder leiding van Henk de Jong en Cambuur onder leiding van René Hake is groot. Maar dat ligt ook voor een deel aan financiële redenen. Afgelopen zomer was er veel extra geld beschikbaar om spelers binnen te halen. Een niet te vergelijken situatie, volgens Hake: "Er staan veel andere spelers op het veld, dus dan is de uitvoering en de manier van spelen ook anders. Er is genoeg veranderd, in alle opzichten. Het type spelers en de kwaliteit van de spelers is anders dan waar ik mee heb kunnen werken. Daarin hebben ze goede stappen gemaakt. Dat zie je nu ook terug."

De Jong FC Utrecht-coach is niet gefrustreerd dat er nu veel meer mogelijkheden zijn bij Cambuur. "Nee, er is helemaal geen frustratie. De situatie was zoals 'ie was. Dit soort dingen waren in mijn tijd al onderdeel van het gesprek, alleen het was de vraag hoe gauw dit soort dingen bewerkstelligd kon worden. Daar had je op gehoopt dat het in je eigen periode had gekund. Dan had je misschien andere stappen kunnen maken en Cambuur op een andere manier kunnen presenteren. Maar de praktijk laat zich altijd inhalen door de plannen. Dat is een feit en als dat zo is, moet je er niet al te moeilijk over doen. Dat is de praktijk van de voetbalwereld."