Wereldrecord belangrijkste doel voor Ireen Wüst in nieuw schaatsseizoen

In het afgelopen seizoen overleed Wüsts beste vriendin Paulien van Deutekom. Mede daardoor wisselden goede en slechte resultaten elkaar af. Het was voor haar niet moeilijk om zich weer op te laden voor het nieuwe seizoen, want, zo zegt ze: "Ik vind schaatsen het allermooiste om te doen."

Wereldrecord

Wüst wil dit seizoen proberen om het wereldrecord op de 1.500 meter te pakken. Ze zal er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen: "Ik probeer een goede basis te leggen door hard te trainen. Of ik het haal hangt natuurlijk af van de vorm van de dag en of er anderen beter zijn." Op dit moment is het wereldrecord in handen van Miho Takagi, met 1.49,83.

Naast het wereldrecord wil Wüst ook graag wereldkampioen allround worden.