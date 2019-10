Polarisatie 'natuur versus economie' moet stoppen, vindt Natuurmonumenten

Komende woensdag loopt het Malieveld in Den Haag weer vol. Deze keer zijn het de bouwers die reageren op nieuwe milieumaatregelen. Vanwege de nieuwe, verlaagde norm op het produceren van de giftige grondstof PFAS liggen momenteel veel bouwprojecten stil.

En ook al gaat het om een andere stof als stikstof, opnieuw komt natuurbehoud tegenover economie te staan. "Het polariseert", zegt ambassadeur Arjen Kok van Natuurmonumenten in Fryslân. "We moeten met elkaar, met de boeren en de overheid, oplossingen zoeken voor de situatie die is ontstaan."

Wisselend beleid

Arjen Kok vindt de ontwikkeling jammer. Voor de crisis hadden ze nog goede gesprekken met de boeren over de toekomst. Hij hoopt dat de dat door kunnen zetten, ondanks de crisis van nu.

Hij begrijpt dat boeren tureluurs worden van het wisselende landbouwbeleid in Nederland de afgelopen jaren, maar er moet wel iets veranderen: "Er ligt wel een heel duidelijke relatie tussen de kwaliteit van de natuur en de stikstof. En Nederland is gewoon een heel grote stikstofuitstoter."