Muziekverenigingen kunnen solist 'winnen' van het Noord Nederlands Orkest

Uit de ingestuurde projectplannen wordt één plan uitgekozen. Die muziekverenigingen krijgt dan een NNO-solist toegewezen die bij een aantal repetities aanwezig is, een workshop of masterclass geeft aan de vereniging en meespeelt bij de uitvoering. Het doel is om de kwaliteit van die vereniging op te krikken.

Dit project is een samenwerking van het NNO, Fulkaan, Keunstwurk en OMF (Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân).