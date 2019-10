De politie heeft donderdagmiddag een hennepkwekerij gevonden in een flat aan De Gealanden in Leeuwarden. De 31-jarige bewoner van de flat is meegenomen voor verder onderzoek. De hennep en de apparatuur is in beslag genomen. De politie trof 153 hennepplanten in de flat aan en ontdekte dat de stroom werd afgetapt.