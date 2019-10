Harlinger stadsschouwburg Trebol viert laatste week met feest

De harlinger horecaman Johan Outhuisje is al jarenlang betrokken bij Trebol. Door de jaren heen veranderde er zowel aan de binnen- als buitenkant veel aan het gebouw. Hij heeft het van dichtbij meegemaakt. "Het is allemaal heel anders geworden dan vroeger". De tijd van films, optredens en verhuur van de zalen is nu definitief voorbij. Toch kan Outhuijse het besluit wel begrijpen. Hij ziet dat de vraag van nieuwe generaties niet meer aansluit bij het tegenwoordige aanbod van de schouwburg.

Toekomst van Trebol

De mannen van Harns Invest zullen de schouwburg ombouwen tot woningen. De appartementen moeten volgens hun in de oude stijl opgebouwd worden. Daarom hebben ze de blauwdruk van het gewouw uit 1910 opgevraagd en aan de hand daarvan een ontwerp gemaakt.