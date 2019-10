Gewestelijk bestuur pakt regie PvdA-afdeling Heerenveen: "Erg jammer"

Gewestelijk voorzitter Konst wil niet zeggen hoe de stampei is ontstaan. "Ik ga daar niets over zeggen. De afdeling bestaat uit vrijwilligers en mensen die zich erg met de partij verbonden voelen. En wij moeten ook met elkaar verder, daar moeten wij ons op richten."

Generatiekloof?

Het lijkt erop dat er sprake is van een generatiekloof die als splijtzwam de afdeling uiteen drijft. "Zo zou je het kunnen opvatten, maar voor de afdeling Heerenveen en de partij heeft het geen nut om in dat soort termen te denken." Heerenveen is een belangrijke afdeling voor de PvdA, zegt Konst.

'Moet gedragen worden door leden'

Het PvdA-Gewest Fryslân heeft nu de leiding over de afdeling overgenomen. Dat gebeurt automatisch wanneer het bestuur wegvalt. "Als het volledige bestuur opstapt, zeggen de reglementen dat het aan het Gewest is dat er een nieuw bestuur komt. Maar, al ons handelen is er nu op gericht dat Heerenveen weer een nieuw bestuur krijgt, het verder kan en dat het ook gedragen wordt door de leden."

Heerenveen maakt analyse

Konst: "Wij hebben een aantal leden uit Heerenveen gevraagd om een analyse te maken over wat er aan de hand is en gevraag om met een concreet voorstel te komen om ui deze situatie weg te komen. En voor een nieuw bestuur te zorgen. Dat zijn leden uit Heerenveen, want Gewest Fryslân is ook maar een buitenstaander en wij moeten zo vlug mogelijk aan de kant."

Volgens Konst zou de afdeling voldoende power hebben om het op te lossen. "Ik hoop wel dat wij dit boek zo snel mogelijk kunnen dichtslaan."