FNV: Tijd voor onafhankelijk onderzoek bij de rechtbank

De rechtbank wil niet voor de microfoon reageren en houdt het bij een schriftelijke reactie:

"We zijn bekend met de berichtgeving, maar herkennen ons daar niet in. RNN (Rechtbank Noord Nederland) is een grote organisatie, met meer dan 700 mensen, verdeeld over drie locaties in drie provincies. Het is niet uit te sluiten dat er onrust ontstaat. Als RNN zitten we in een veranderingsproces, en dat geeft onrust. We beseffen dat veranderingen onvrede en wantrouwen aanwakkeren. We nemen daar ook verantwoordelijkheid voor, het heeft onze aandacht. We hebben voorheen te weinig aandacht gehad voor de interne communicatie met onze mensen en verzuimd om ze voldoende mee te nemen in het verandertraject. We zijn nu begonnen met een intern communicatietraject."