Zeven jaar cel voor mishandeling met dodelijke afloop in Jubbega

Toen deze zaak veertien dagen geleden voor de rechter was, gaf de man aan dat hij spijt had van zijn actie. Hij zei dat hij en slachtoffer wilde wegjagen, toen hij hem aanviel. De zeven jaar gevangenisstraf die de man nu opgelegd heeft gekregen, is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Alcohol

Het slachtoffer had veel gedronken toen hij in de nacht van 24 november bij een huis aan aanbouw arriveerde aan de Schoolstraat in Jubbega. Hij dacht dat zijn dochter daar as en dat ze er drugs gebruikte. Dat was niet zo, maar de vader begon te schreeuwen en gooide een steigerbuis door het voorruit.

Op de zitting veertien dagen gelegden zei de nu veroordeelde man dat de vader erg dreigend overkwam. Dat zou de reden zijn geweest dat hij hem met een steigerbuis heeft geslagen. Volgens de rechter was er in dit geval geen sprake van 'noodweer', omdat het slachtoffer zo onder invloed van alcohol was dat hij amper meer kon staan.

Uit de uitspreek van de rechter blijkt dat hij, net als het Openbaar Ministerie, denkt dat de klap met de steigerbuis fataal is geweest. Op de zitting zei de 60-jarige man nog dat een andere man het slachtoffer tegen het hoofd had geschopt en dat dat ook de oorzaak kon zijn van de dood van de man. De rechter vindt dat er geen bewijs was voor een schop tegen het hoofd.

Schadevergoeding

Verder kregen de vrouw en de twee kinderen van het slachtoffer ieder een schadevergoeding van ruim 15.000 euro toegewezen.