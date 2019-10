Verdedigende zorgen voor SC Cambuur in aanloop naar Jong FC Utrecht

Schouten heeft last van z'n knie. Dat was ook de reden dat hij vorige week tegen TOP Oss niet kon spelen. De verwachting was dat het snel zou herstellen, maar dat blijkt tegen te vallen. Bovendien is de technische staf extra voorzichtig, omdat het de knie is waar Schouten vorig seizoen zwaar geblesseerd raakte.

Henk de Jong: "We passen wel op Erik. Maar er zit in heel klein beetje vocht in en dat belemmert hem om vrijuit te bewegen. Daarin kun je geen risico nemen, want dan ben je hem misschien wel maanden kwijt."

Nieuwpoort heeft een kleine verrekking in zijn bovenbeen en ligt er naar verwachting zo'n twee weken uit. Giovanni Korte is ook nog niet hersteld van zijn enkelblessure.

Jamie Jacobs terug

Wie er wel weer is, is Jamie Jacobs. Hij miste vorige week de wedstrijd tegen TOP Oss, maar is nu weer fit. Dan komt De Jong voor een lastige keuze te staan, want met Jacobs, Mees Hoedemakers, Stanley Akoy en Robin Maulun heeft hij vier middenvelders voor drie posities. "Ik moet die jongens zelf nog vertellen wie er speelt, dus ik kan het jullie nog niet vertellen."