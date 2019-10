Westerkerk moet zich bewijzen als culturele broedplaats

"Het is de bedoeling dat het een intieme setting wordt, waarbij publiek en artiest dicht bij elkaar op de huid zitten", zegt De Vries.

Geen poppodium of schouwburg

Hij zegt met klem dat het niet een nieuw poppodium of schouwburg moet worden. "We willen juist kijken naar hoe we verbinding tussen bestaande locaties en makers kunnen creëren en er nieuwe vormen kunnen ontstaan."

Ze zijn al met veel partijen in gesprek: Luna, jeugdtheaterschool 'n Meeuw, Keunstwurk, dbieb en de Popacademie. De Popacademie heeft eerder al eens laten weten dat er voor hun studenten niet genoeg presentatieplekken in Leeuwarden zijn en dat ze hierdoor vaak uitwijken naar de stad Groningen.