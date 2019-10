Ninah Tiemersma voert stuk op over seksuele intimidatie en geestelijke mishandeling

Volgende week staat IepenUP Live helemaal in het teken van de situatie in Koerdistan en dan vooral in het noorden van Syrië. Speciale gast i deze keer de journaliste Fréderike Geerdink. Zij vertelt over haar ervaringen met de Koerden in oorlogsgebied.

Programmamaker Sherin Seyda is uitgenodigd om een powercollege te verzorgen over het onderwerp. Natuurlijk komen ook Koerden uit Fryslân aan het woord over hoe zij het beleven, nu Turkije Noord-Syrië is binnengevallen.