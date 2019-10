Tekort aan kantoorpanden dreigt in Leeuwarden

Winkels en bedrijven die leegstaan, dat was het spookbeeld voor bedrijfsmakelaars in de jaren na de economische crisis in 2008. De economie herstelde de laatste jaren en er werd weer flink gebouwd, met name woonruimte. Volledige kantoren in het centrum van Leeuwarden veranderden in huisvesting voor studenten of particuliere huur. En dat zit bedrijven die naar Leeuwarden willen komen, dwars.

Lastig

"Er is bijna geen groot kantoor meer dat ik ze kan aanbieden," zegt Gees Adema van Hoekstra Bedrijfsmakelaars in Leeuwarden. "Kleinere kantoorruimtes, dat gaat nog wel aardig goed, maar ook dat begint minder te worden. Ik had de afgelopen weken tot drie keer toe partijen die meer dan 1.500 vierkante meter zoeken en dat is hier in het Noorden toch best een behoorlijke oppervlakte. Dan begint het lastiger te worden om kantoorruimte, die echt aan de eisen van deze tijd voldoet, snel te vinden."