Historische foto's W.H. Kuipers getoond: "Mooi beeld van hoe de stad verandert"

W.H. Kuipers, zoals hij zijn foto's altijd ondertekende, was de eerste gemeentevoorlichter van Leeuwarden. "Tegenwoordig hebben instanties, gemeenten en provincies tientallen voorlichters", zegt De Vries. "Maar Willem Hendrik Kuipers was de eerste betaalde voorlichter van de gemeente Leeuwarden. En waarschijnlijk ook een van de eersten van heel Fryslân en Nederland."

Bewust vastleggen

Maar waarom maakte Kuipers zoveel foto's? "Hij schreef ook teksten", vertelt De Vries. "Want hij was hoofdredacteur van een maandblad, de Leeuwarder Gemeenschap. Bij die teksten moesten foto's. Hij was zich er denk ik bewust van dat hij dingen vast moest leggen."

Het HCL kreeg de foto's aangeboden door de zoon van Kuipers, Herry. "In 2018 hadden we veel bezoekers, en een van hen was die zoon. Hij zei: 'Ik heb nog duizenden negatieven van m'n vader. Hebben jullie daar behoefte aan?' Natuurlijk hadden we dat."

Kuipers komt in een lange rij van fotocollecties. "We hebben ook foto's van Sjoerd Andringa, Fenno Schoustra, Dick van der Heide en Bas den Oudsten. Dus dit was een mooie aanvulling."