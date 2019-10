Friese flexwerkers zitten na een jaar vaak weer zonder baan

Ruim 53 procent van de Friezen die in 2016 een flexbaan hadden, hadden die een jaar later nog steeds. De andere 47 procent stroomde door naar een baan of werd werkeloos.

Van de Friese flexwerkers heeft 13 procent na een jaar een vaste baan. Dat percentage is lager dan in bijna alle andere provincies. In Utrecht ligt het percentage met 17 procent het hoogst.