Daan Breeuwsma kon deze zomer eindelijk 'volle bak': "Dus ik ben heel sterk en fit"

Rijden in eigen land

Net als vorig seizoen staat er ook nu weer een belangrijke wedstrijd op het programma in eigen land. Halverwege februari is in Dordrecht de wereldbekerfinale. "In eigen land rijden is altijd wel een speerpunt voor ons. We hebben de laatste jaren laten zien dat we dan altijd goed zijn. Ik heb zelf het idee dat ik wat extra kan al we in eigen land rijden. Natuurlijk blijven ook het EK en het WK belangrijk. Maar, we beginnen met de wereldbekers en ik wil zorgen dat ik daar weer richting de finales kan kijken. Je kunt daar een mooie opbouw maken naar de belangrijkste wedstrijden." Over ruim een week is de eerste wereldbekerwedstrijd in het Amerikaanse Salt Lake City. Daarna reizen de shorttrackers door naar Montreal in Canada voor de tweede wereldbeker.