Nieuw gedicht Dichter fan Fryslân: 'De campus'

Voor twee jaar is Eeltsje Hettinga (1955) benoemd tot eerste Dichter fan Fryslân. Hij is in 2018 begonnen.

De Dichter van Fryslân schrijft zes tot tien gedichten per jaar. Hij treedt op als poëtisch ambassadeur en draagt op een moderne en uitnodigende wijze zorg voor de poëtische presentatie van Fryslân. De Dichter van Fryslân weet op een eigentijdse en toegankelijke manier actualiteit en sociaal-maatschappelijke thema's te vangen in poëzie.