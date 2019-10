Zembla: "MSC Zoe raakte zeebodem; bemanningsleden vreesden voor hun leven"

"Het schip is zestig meter breed. Met dertig graden slagzij neemt de diepgang zeker met 15 meter toe. Dan moet ie 'gestoten' hebben, de grond hebben geraakt." Dat concludeert Klaas Reinigert, oud-directeur van bergingsbedrijf Smit Tak en voormalig adviseur van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Oud-loods Gerrit Terpstra onderschrijft de conclusie: "Ik denk dat door de weersomstandigheden en de extreme slingeringen, het schip de bodem heeft geraakt." Hij wijst op de ondieptes in de route die de MSC Zoe voer, met name die boven Terschelling:: "Er zijn daar stukken van maar 17 meter diep en zelfs van 16,4."

Slagzij

Uit onderzoek van Zembla blijkt dat de Zoe begin januari met een diepgang van 12,7 meter door de ondiepe zuidelijke route boven de Wadden voer. Door de toen heersende weersomstandigheden, noordwesterstorm windkracht 8, maakte het schip slagzij. Uit meerdere bronnen blijkt dat die opliep tot meer dan dertig graden. De romp van de Zoe kwam daardoor meters dieper te liggen, waardoor het schip volgens deskundigen de zeebodem raakte. Ze verwijzen naar een tabel in de Passage Planning Guide, een nautisch standaardwerk van Witherby's uit Edinburgh. Daaruit blijkt dat de diepgang van een schip zoals de Zoe bij slagzij met meters toeneemt.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) en het Openbaar Ministerie (OM) doen onderzoek naar de toedracht van de ramp. Waarschijnlijk komen ze begin volgend jaar met hun rapport. Beide instanties komen niet aan het woord, maar één betrokken onderzoeker bevestigt in de uitzending: "Aan een instrument op de brug was te zien dat het schip meer dan dertig graden slagzij had gemaakt."

Route

Containerschepen als de MSC Zoe kunnen, op weg naar de Duitse havens, kiezen uit de noordelijke 'diepwater route' en een ondiepere zuidelijke, dicht langs de Waddeneilanden. Vrachtschepen nemen standaard de zuidelijke vaargeul omdat die korter is. Volgens bergingsexpert Klaas Reinigert kan dat nu veranderen: "Als het schip de grond geraakt heeft, dan is misschien die route niet meer veilig."

Rederij MSC ontkent dat de MSC Zoe de zeebodem heeft geraakt. Wel stuurt de rederij de containerschepen inmiddels via de noordelijke route. Over die keuze zegt een woordvoerder: "In afwachting van de onderzoeken kiest MSC er vrijwillig voor om de noordelijke route te nemen, ondanks dat we de zuidelijke als veilig beschouwen."