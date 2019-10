Stefan van der Pal ligt voor op schema en denkt 100 km al in 30 uur te zwemmen

De Leeuwarder ultra-atleet is maandag met zijn training begonnen. Hij zwemt acht uren per dag om te oefenen voor de Elfstendetocht. Het gaat dus beter dan verwacht. "Natuurlijk zijn er klachten van de schouders, ellebogen, onderrug en schuurplekken." Dêr krijt er help fan de fysio by.

Hij heeft ook steun van meezwemmers, waar hij blij mee is. "Vandaag waren er 5 vrienden die een aantal kilometers hebben meegezwommen. Dat motiveert ondanks dat sommige mensen harder of langzamer gaan."

Van der Pal wil de Elfstedentocht in de zomer van volgend jaar zwemmen. Het buitenwater is op dit moment te koud om in te trainen, daarom is hij naar het zwembad uitgeweken.