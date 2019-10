Haan komt na restauratie terug op kerktoren van Ryptsjerk

De kerk is gebouwd in 1757, en de klok is nog ouder, die is gemaakt in 1546. De klok wordt in december geplaatst, die is nu nog in Duitsland waar hij opgeknapt wordt. De toren was er slecht aan toe, zo is onder andere de draagconstructie gerepareerd.

De slechte staat kwam aan het licht door het goede gehoor van een aantal inwoners. Aan het geluid van de klok konden ze horen dat er iets aan de hand was met de toren.

Het hele project heeft ongeveer 120.000 euro gekost, bij elkaar gebracht door de 'Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel'.