Harlingen doet onderzoek om tot minder afval te komen

"We willen onderzoeken hoe we het gedrag, onbewust of bewust, van Harlingers kunnen beïnvloeden zodat we minder minder afval produceren en meer gaan hergebruiken", legt Jelmar Helmhout van Omrin uit. "De komende maand volgt een nulmeting en in januari starten we het onderzoek."

Ze werken samen met de universiteit van Tilburg omdat zij daar ervaring mee hebben. "Ze hebben ook in andere steden het onderzoek gedaan en kunnen de strenge privacyregels bewaken en gegevens goed verwerken."

De proef is op vrijwillige basis. "In december schrijven we de burgers aan met de vraag of ze mee willen doen." Omdat veel Harlingers de afvalapp al gebruiken, verwacht Helmhout voldoende deelname aan het onderzoek.

Volgend jaar moet het afval een stuk minder zijn, dat wil het Rijk. Het doel is om tot 100 kilo per persoon per jaar te komen. Daarvan moet 75 procent gescheiden worden. Het Noorden doet het al bovengemiddeld goed. Met dit onderzoek wordt bekeken wat beter kan.

Inwoners met een ondergrondse container voor restafval kunnen niet meedoen aan de proef.