LIVE: IepenUP Live met speciale theatereditie 'Niet meer alleen'

"Vandaag is je laatste dag, geniet er maar van", dat hoorde Ninah Tiemersma van haar vader toen ze nog niet eens tien jaar oud was. Zij en haar moeder vertrokken bij haar verslaafde vader toen ze acht was. Daarna werden ze jarenlang dagelijks door hem bedreigd.



Hoe ga je daar mee om als jong kind? Niet dus. Op haar tiende werd er bij haar PTSS vastgesteld. Moeilijke jaren volgden, ze was zelfs suïcidaal. Totdat ze de tragedies en toneelstukken uit de Griekse Oudheid ontdekte en daar vrouwen in tegen kwam die net als haar te vaak en te veel werden blootgesteld aan geweld.



De tragedie werd haar remedie, ze schreef er haar proefschrift over en nu een toneelstuk 'Niet meer alleen'. Daarin worden haar ervaringen en de Griekse Oudheid aaneengeregen tot een nieuw verhaal. Haar verhaal van haar opkrabbelen en omgaan met haar eigen tragische geschiedenis.