F-35 komt volgende week; defensie viert dat met een fly-by

Dat heeft de vliegbasis Leeuwarden bekendgemaakt. De F-35 was al eerder in Leeuwarden voor een test en een belevingsvlucht, maar het toestel dat volgende week komt, wordt echt gestationeerd in Leeuwarden.

De vliegbasis spreekt van een historisch moment, omdat het 70 jaar geleden is dat het eerste jachtvliegtuig naar Leeuwarden kwam. De fly-by met de F-35 en de voorgangers zal halverwege de middag gehouden worden.

De verwachting is dat er veel publiek op af zal komen. Daarom worden in de buurt van de vliegbasis speciale verkeersmaatregelen genomen. Zo zijn er speciale plekken voor spotters en parkeerplaatsen ingericht.