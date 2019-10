Lange file op de A7 bij Frieschepalen na eenzijdig ongeluk

Oorzaak was een eenzijdig ongeluk, een auto was in de vangrail terechtgekomen. Er waren twee rijstroken dicht.

De vertraging was ongeveer een half uur. Ambulances waren ter plaatse om mensen te helpen.

UPDATE: Om kwart over vijf is de weg weer vrijgegeven. De file was op dat moment nog 6 kilometer, maar neemt in lengte af.