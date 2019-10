Marifoonblokkeerder meldt zich; probleem is opgelost

Na de oproep van verkeersleider Peter van de Linde van de Brandaris op Omrop Fryslân dacht de vrouw van een schipper: "dat kon mijn man weleens zijn". Ze nam contact met hem op en attendeerde hem op de opmerkelijke oproep.

Wat was er aan de hand?

De marifoon kan op twee manieren bediend worden, met een knop en met een voetpedaal. In dit geval ging het om een marifoon met een voetpedaal. Waarschijnlijk is daar iets op gevallen of is het pedaal klem geraakt.

Zo kon het gebeuren dat het kanaal dat schepen gebruiken om met elkaar te communiceren, steeds geblokkeerd bleef en dat er geen communicatie mogelijk was.

Als de knop om te praten losgelaten wordt, geeft de marifoon een code door, maar dat gebeurde dus ook niet omdat de knop continu ingedrukt was. Zo kon de Brandaris niet achterhalen wie de blokkade veroorzaakte.

De schipper heeft de 'blokkade' opgeheven en ook al contact gezocht met de Brandaris. Hij heeft zijn excuses aangeboden.