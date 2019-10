Leeuwarder vrijgesproken voor hasjvondst van 500 kilo

De man was in juli 2017 met drie anderen in een loods aan de Giek in Drachten. Ze waren bezig met een vrachtwagentrailer met Russisch kenteken, waar de 500 kilo hasj, met een straatwaarde van bijna 5 miljoen, onder verstopt zat in kokers.

De Leeuwarder zei dat hij daar als een soort oppasser was en net als de anderen niet wist van de drugs. De andere drie mannen zijn vrijgesproken omdat volgens de rechtbank aan de buitenkant niet was te zien dat er hasj in de kokers zat.

Een speurhond ontdekte de hasj. De politie had niet gecontroleerd dat de mannen in de loods de wagen aan het repareren waren, zoals ze zeiden. Volgens de rechtbank kon hun verhaal 'niet als ongeloofwaardig terzijde worden geschoven'. Daarom is ook de Leeuwarder vrijgesproken.