Brandaris Terschelling: Omrop-luisteraar blokkeert marifoonverkeer

"Op de achtergrond is het geluid van Omrop Fryslân te horen. Dat doet ons vermoeden dat de schipper de radio heeft aanstaan. Hierbij de oproep aan allen op het water om de zendapparatuur te controleren." Het gaat om VHF-kanaal 2 dat geblokkeerd is, mogelijk door een schipper die de marifoon aan heeft laten staan. Dit kanaal wordt gebruikt door schepen om onderling te communiceren. Van de Linde: "Door de blokkade van de marifoon kunnen aanvaringen ontstaan als schepen elkaar niet kunnen waarschuwen."

Een noodoplossing is er volgens Van de Linde net. "Schepen communiceren met elkaar via dit kanaal. Ze worden niet automatisch doorgestuurd naar een ander kanaal." Op de Brandaris is een meting uitgevoerd om te kijken waar het signaal van de blokkerende marifoon vandaan komt. "Wij vermoeden dat deze zender zich in zuidelijke richting bevindt, tussen Terschelling en Den Oever."

Normaal is een marifoonzender met een code te achterhalen, maar in dit geval lukt dat niet. Als de blokkade langer duurt, zal een ander schip worden gevraagd om ook op zoek te gaan naar het signaal van de marifoon, om zo met een kruismeting de exacte locatie te achterhalen. Dan moet het uitzendende schip door een ander schip worden benaderd, om de marifoon uit te zetten.

Het gebeurt vaker dat de marifoon niet goed wordt teruggehangen, waardoor de communicatie gedeeltelijk plat ligt.