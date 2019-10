Verbeek pakt met Adelaide United de Australische beker

Spits Alhassan Toure opende na 25 minuten de score. Na de rust liep de ploeg van Verbeek uit naar een ruime overwinning. De bekerwinst komt op een goed moment, omdat Verbeek en zijn assistent Gerald Sibon de Australische competitie waren begonnen met twee verliespartijen.

Het is voor de derde keer dat Adelaide United beslag legt op de beker.

Tweede beker

Het is voor Verbeek de tweede hoofdprijs in zijn trainerscarrière. In 2013 won hij met AZ de KNVB beker. Gerald Sibon was in 2009 de gevierde man bij SC Heerenveen toen hij in de bekerfinale tegen FC Twente de beslissende strafschop binnenschoot.