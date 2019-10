Boze boeren uit Noord-Holland willen zich aansluiten bij Fryslân

Smit: "We hebben meer vlaggen nodig, want de Friese vlag raakt op hier in Noord-Holland. Iedereen is zeer enthousiast. En we willen daar een voorlopige voorsteloverdracht gaan tekenen. In het verdrag moet staan dat wij de provincie Noord-Holland bij Friesland willen voegen, zonder Haarlem en Amsterdam." Volgens Smit snappen de mensen in die steden de rest van Noord-Holland totaal niet.

Echt kwaad

De actie is ludiek, maar de boeren zijn heel boos, zegt Smit. "We zijn inderdaad echt kwaad, want wij voelen ons totaal niet serieus genomen door de politiek hier. Wij worden niet gehoord, er wordt niet naar ons geluisterd, er wordt een spelletje met ons gespeeld." Volgens Smit is het niet de bedoeling om de Afsluitdijk te blokkeren. "We gaan achter elkaar rijden. Het is een burgervriendelijk initiatief, geen afsluiting. Wij willen het gewoon netjes houden."

Farmers Defence Force steunt de actie. Jitty van der Werf van de actiegroep heeft al minstens 25 boeren gevonden die vanuit Fryslân met een Friese vlag naar de Afsluitdijk willen rijden. "En hoe meer boeren, hoe beter." Ook Van der Werf zegt, dat het niet de bedoeling is dat het verkeer overlast ondervindt van de actie. "Alleen dat kunnen we niet 100 procent voorkomen. Wij staan ook aan de kant van de burgers natuurlijk, maar bepaalde dingen kunnen we niet uitsluiten. Het is echt een last minute ludieke actie en wij proberen dit geheel publieksvriendelijk te laten doen."