Gemeente Terschelling teruggefloten vanwege zelfpluktuin

Volgens de Raad van State is het nog te onduidelijk of de zelfpluktuin een volledig agrarisch bedrijf is. Verder moet de gemeenteraad aantonen dat het pand absoluut noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van de familie Obendorfer.

Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken moet de gemeenteraad opnieuw een besluit nemen over het plan voor het bedrijfspand. De gemeente krijgt zo'n vijf maanden de tijd om het onderzoek uit te voeren, en een nieuw besluit te nemen. Daarna moet het besluit doorgestuurd worden naar de Raad van State en de bezwaarmakers van Ons Schellingerland.

De uitspraak is een overwinning voor Ons Schellingerland. Die vindt dat een bedrijfspand bij de zelfpluktuin niet nodig is, en in strijd is met het Terschellinger en het provinciale beleid voor nieuwe woningen in het buitengebied.