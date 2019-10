Verwisseling wint spannende Strontrace

Het leek er lange tijd op dat de Sterke Jerke de Strontrace van dit jaar op z'n naam zou schrijven, maar door problemen in Amsterdam kon de Verwisseling een achterstand van een kwartier goedmaken.

Een onbekend vrachtschip dat door de politie in Amsterdam werd tegengehouden bij een sluis, zorgde ervoor dat de Verwisseling kon bijhalen. En dat kwam voor de Verwisseling precies op het juiste moment, want in de grachten konden ze hun sterke kant, het bomen, inzetten om die achterstand om te buigen naar een voorsprong.

Na een rustperiode op het IJ verplaatste de strijd zich naar het IJsselmeer, waar de Sterke Jerke z'n specialiteit kon inzetten: het zeilen. Ze pakten hier een minuut voorsprong op de directe tegenstander, maar omdat er bij Enkhuizen opnieuw een sluis in de route lag, kon de Verwisseling opnieuw langszij komen.

In het laatste stuk bleven de beide concurrenten dicht bijelkaar, maar kon de Verwisseling nog net een voorsprong creëren en behouden op de Sterke Jerke. Het was voor het eerst dat het skûtsje de Sterke Jerke meedeed aan de Strontrace.

De editie van dit jaar was met name zwaar omdat er amper wind stond. Hierdoor was de finish ook later dan eerst verwacht.