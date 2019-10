Fier: Bezuinigingen zijn bedreiging voor uitstapprogramma's prostituees

Het probleem speelt met name in Fryslân en Groningen. Zowel Fier als het Leger des Heils zeggen moeite te hebben om de uitstapprogramma's in stand te houden. Deze programma's worden gebruikt door mensen die in de seksindustrie werken, maar daar graag mee willen stoppen. Dit is over het algemeen zeer moeilijk, en het lukt ze vaak niet om het helemaal alleen voor elkaar te krijgen.

De afgelopen twee jaar is het budget twee keer gehalveerd. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld het aantal veilige opvang- en behandelplekken. De kleinere budgetten hebben mogelijk ook gevolgen voor het Leeuwarder steun- en informatiepunt voor prostituees Xenia.

Kabinet Rutte-3 zegt evenwel dat het wil investeren in programma's om prostituees te helpen uit het vak te stappen.