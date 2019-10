Rianne de Vries: "Motivatie was deze zomer even wat minder"

Soms heb je een goede voorbereiding, en soms wil het gewoon even niet. Shorttrackster Rianne de Vries had daar deze zomer mee te krijgen. Eindelijk blessurevrij, maar toch wilde het niet. "De motivatie was wat minder en het wilde gewoon even niet." In de serie over de zeven Friese shorttrackers die meedoen aan de eerste twee wereldbekers van dit seizoen, vandaag deel drie met Rianne de Vries.