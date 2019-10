Voetbalclub SV Hielpen bang voor bezuinigingen gemeente

De gemeente zou van het veld en het onderhoud af willen. Daar schrokken ze bij de club van, want ze kunnen op dit moment de kosten absoluut niet zelf ophoesten. Maar na de uitspraken blijft het stil aan de kant van Súdwest-Fryslân. De gemeente wil volgens de club niet zeggen wat ze echt van plan is. Zowel via de mail, als telefonisch hebben de voetballers de gemeente om uitleg gevraagd, maar die houdt de kaken stijf op elkaar. Dit zorgt voor veel onzekerheid bij het bestuur en de leden van de club, waar ze er nu wel serieus rekening mee houden dat de gemeente op hun veld wil bezuinigen.

Niet zonder strijd

Volgens Sjoerd Bokma, voorzitter van de club, kwam het nieuws totaal onverwacht, en ze leggen zich niet zomaar neer bij deze mogelijke bezuiniging. De laatste jaren is de club redelijk gegroeid, en er zijn ondertussen honderd leden, waarvan een groot deel jeugd is.

Fuseren met een andere club zien de Hindeloopers niet zitten, want de meeste leden hebben al aangegeven dat ze willen ophouden als ze niet meer in Hindeloopen zelf kunnen sporten. Op 31 oktober is er een commissievergadering over dit onderwerp, waarna er op 14 november over de begroting zal worden gestemd.

Mochten de bezuinigingen doorgaan dan komt er in november een grot protest-sporttoernooi met allerlei verenigingen die Hindeloopen steunen.