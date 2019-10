"Restauratie toren Bolsward kan wel een jaar duren"

De toren aan de kade krijgt de nodige belangstelling. Iedere dag fietsen er groepen mensen langs om de torenonderdelen te bekijken. De torens staan in de buitenlucht omdat er binnen niet genoeg ruimte is.

Om de weersinvloeden te beperken wordt er een soort van tent om de torens heen gebouwd. De hele operatie kost veel tijd, maar op deze manier gaat het altijd nog sneller en gemakkelijker dan wanneer de torens gewoon op hun plek waren blijven staan. "Je moet dan iedere keer omhoog en in moeilijke omstandigheden werken. Dat is bijna niet te doen en je kan er gewoon niet goed bij", aldus Landman. "En nu hebben we alles mooi dichtbij. Ook de werkplaats is nu om de hoek, dat maakt het allemaal een stuk makkelijker."

Dat het werk mogelijk nog wel een jaar kan duren vindt La Roi niet zo erg. "Ik heb liever dat we het in één keer goed doen. Het moet voor de komende vijftig jaar of langer gewoon weer in orde zijn."

Hoeveel de operatie precies gaat kosten is nog niet duidelijk. La Roi sluit niet uit dat hij nogmaals naar de gemeenteraad moet voor extra geld. Ook zal worden bekeken of het rijk of andere subsidieverstrekkers kunnen meebetalen.