Strontrace maakt zich op voor zeer spannende finish

Op het moment dat de Sterke Jerke dinsdagavond bij de sluis aankwam had het schip een kwartier voorsprong op de Verwisseling. Maar omdat een onbekend vrachtschip de Amsterdamse grachten niet in mocht, moest alles wachten voor de sluis van Amsterdam. Hierdoor kon de Verwisseling het kwartier weer goedmaken.

En dat kwam voor de Verwisseling net op het goede moment, want in de grachten konden zij hun eigen sterke punt, het bomen, inzetten om zo de achterstand om te buigen naar een voorsprong. "Dat bomen heb je juist nodig in Amsterdam", vertelt verslaggever Afke Boven. "De Verwisseling kwam de sluis uit, en in no-time zat er een gat tussen hen en de Sterke Jerke, een gat van zo'n acht minuten. En dat is wel heel zuur voor de Sterke Jerke."

Na een rustperiode op het IJ verplaatste de strijd zich naar het IJsselmeer, daar waar de Sterke Jerke hun sterkste kant weer kon inzetten: het zeilen. "De Sterke Jerke ligt nu een minuut voor, maar alles is nog mogelijk, want bij Enkhuizen moet er weer door een sluis worden gevaren." De verwachting is dat dit ook weer gezamenlijk met de Verwisseling zal gebeuren.

De schepen worden in de loop van de ochtend, of het begin van de middag in Workum verwacht.