Dweilorkest gezocht om Brabantse boeren Fries volkslied te leren

De Brabanders zijn deze week in de ban van Fryslân. Zo hangen er overal in de provincie Friese vlaggen aan de boerderijen. Het heeft te maken met het besluit van gedeputeerde Kramer om het stikstofbesluit terug te draaien in Fryslân. Dit willen de Brabanders ook, en daarom voelen ze zich nu meer Fries dan Brabants. Daar hoort dan ook het Friese volkslied met dweilorkest bij, maar het valt niet mee om er een te vinden, vertelt Jitty van der Werf van Farmers Defence Force.

Van der Werf: "We zoeken dus een dweilorkest dat het Friese volkslied kan spelen en het zou nog mooier zijn als eventueel een zanger dat kan spelen bij het provinciehuis in Brabant. Dat zou natuurlijk geweldig zijn." Het dweilorkest moet beschikbaar zijn op 25 oktober om 11.00 uur. "Er komen ook weer allemaal trekkers op af en daar willen wij de Brabanders graag in ondersteunen."

Noord-Holland ook Fries?

Farmers Defence Force is niet alleen bezig met ludieke acties in Noord-Brabant, ook in Noord-Holland duikt de Friese vlag inmiddels op. Van der Werf wil daar nog niet teveel over kwijt. "Wij gaan daar mee verder, alleen het wordt wel een heel ludieke actie die we gaan opzetten."