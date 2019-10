Sandy Krijnen wil elfstedentocht voor gehandicapten organiseren: "Ik gun het iedereen"

Krijnen kreeg in 2009 de diagnose MS (multiple sclerose) en in 2012 kwam ze in een rolstoel terecht, ze kon amper honderd meter lopen. Ze besloot zich er niet bij neer te leggen en zichzelf een doel te stellen: het bereiken van de top van de Mont Ventoux. Dat lukte op 10 juni 2018 na een kilometerslange fietstocht, met haar hond, van Fryslân naar de berg in Zuid-Frankrijk. "Nu is mijn ervaring, door dat doel blijf je in beweging en ben je dus in staat om je grenzen te verleggen. Dat is wat ik iedereen gun", zegt ze over haar motief om de elfstedentocht te organiseren.