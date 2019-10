Politieonderzoek op vrachtschip zorgt voor nieuwe spanning in Strontrace

Een vrachtschip dat van de politie vanwege nog onbekende reden Amsterdam niet in mocht, heeft voor nieuwe spanning in de Strontrace gezorgd. Het politieonderzoek op het vrachtschip in de Nieuwe Meer Sluis duurde een tijdje. Daardoor raakte de Sterke Jerke zijn voorsprong van bijna een kwartier op de Verwisseling kwijt.