Strontrace-skûtsje Sterke Jerke als eerste in Warmond

Het tekenen van de vrachtbrieven gebeurt in de theekoepel van Warmond. In het monumentale gebouwtje werd dinsdag een speciaal aandenken aan de Strontrace ontbloot. Op het plafond staan nu alle namen van bemanningen die ooit met de Strontrace als eerste in Warmond aankwamen.

De onthulling werd gedaan door burgemeester Carla Breuer van de gemeente Teylingen en schipper Pieter Jilles Tjoelker van de Sterke Jerke. Zijn naam wordt binnenkort ook op het plafond geschilderd.