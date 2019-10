FNP: "Provincie moet regie nemen in de PFAS-discussie"

De Statenfractie van de FNP wil dat de provincie de regie krijgt als het gaat om de chemische PFAS-stoffen in Fryslân. Na de stikstofcrisis, lijkt PFAS het volgende hoofdpijndossier te worden voor de politiek. Met name bouwbedrijven merken de gevolgen van de PFAS-regelgeving. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de PFAS-stoffen zeer schadelijk zijn.