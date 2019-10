Govert Geldof van SAM Waadhoeke stapt uit politiek vanwege 'pettenprobleem'

Een ander probleem is dat zijn werk als adviseur veel tijd vraagt, net als het raadswerk. "In de periode vanaf de campagne tot aan nu is de tijdbalans tussen raad en werk niet goed geweest." Zo had Geldof soms het idee dat hij zo vaak op pad was dat zijn persoonlijke leven er onder te lijden had. Geldof: "Ik heb het gevoel regelmatig met mijn vriendin een 'first date' gesprek te voeren."

De fractie van SAM Waadhoeke betreurt het weggaan van Geldof, maar heeft respect voor zijn besluit.