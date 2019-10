Duitser krijgt voorwaardelijke gevangenisstraf voor het stelen van sloepen

De sloep die de Duitser doorverkocht, werd in Emmen ingeruild voor drie auto's. Dat de man een voorwaardelijke straf kreeg, heeft te maken met het feit dat de zaak zo lang is blijven liggen. Het Openbaar Ministerie wilde de zaak in 2015 al behandelen, maar omdat de advocaat een getuige uit Thailand wilde horen, duurde de afhandeling van de zaak uiteindelijk zes jaar. De rechtbank vond een gevangenisstraf na zo'n tijd niet meer passend.

In dezelfde zaak is een andere verdachte, uit Emmer-Compascuum, veroordeeld tot 51 dagen cel en zes maanden voorwaardelijk. Deze man was betrokken bij het stelen van in totaal vijf sloepen.