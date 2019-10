Sven Kramer: "Ik ga ervan uit dat ik volgend weekend haal"

Het wereldbeker-kwalificatietoernooi in Thialf begint op vrijdag 1 november. Zaterdag zal Sven eerst een 3.000 meter rijden, daarna beslist hij definitief of hij mee zal doen.

"Het gaat iedere dag beter"

"Het is nooit honderd procent dat ik het haal, maar als het zaterdag een beetje goed gaat, dan wil ik het sowieso proberen." Sven heeft niet veel pijn meer na het ongeluk. "Het was natuurlijk wel even schrikken, maar sinds donderdag gaat het iedere dag iets beter. Ik heb niet echt veel pijn gehad. Eerst wel even, na het ongeluk zelf, maar ik heb er meer hinder van. Er zat veel vocht en bloed in en daardoor kon ik mijn rechterknie niet goed buigen. En dat is wel belangrijk op het ijs. Maar dat gaat nu goed."