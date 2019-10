Weer een muntje onder de nieuwe spits van de Oldehove

Uit welk jaar de oude munt komt, kon echter niet ontdekt worden omdat de cent erg versleten was. Maar het moet Wilhelmina zijn die op de munt staat. "Maar in het kader daarvan hebben wij zelf ook maar besloten er weer een nieuwe eurocent onder te leggen", vertelt Jorritsma. Zo wordt de traditie voortgezet.

Opknapbeurt nodig

Jorritsma geeft aan dat de vernieuwing erg nodig was. "Begin vorig jaar is er houtrot gevonden in de spitsvoet, de constructie waar het kruis en de vlaggenmast aan vast zit. Wij hebben er toen voor gekozen het met Culturele Hoofdstad 2018 te laten staan, op een verantwoorde wijze natuurlijk. Maar toen spraken we af om de spits er voor de bouwvak van 2019 eraf te halen en een nieuwe spits te bouwen." Gevaarlijk was het echter niet. "Je moet op tijd zoiets aanpakken, maar dat is ook gebeurd", zegt Jorritsma.

Mast net iets schever

De nieuwe spits zit nu weer op de toren. "De mast is iets schever gekomen, naar het oosten toe. Dat komt omdat de punt van de vlag bij een bepaalde windrichting te snel in het kruis raakte. Je wil niet dat er schade komt aan de vlag of het kruis. Dat is weleens het geval geweest, dat de vlag echt in het kruis hing. Toen moest er een kraan en bak ingezet worden om het er weer uit te halen."