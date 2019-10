Luitzen Nijboer nieuwe trainer van Drachtster Boys

VV Drachtster Boys heeft Luitzen Nijboer benoemd tot hoofdtrainer van de A-selectie. Dat schrijft het bestuur op de clubwebsite. Nijboer volgt Hans van der Ploeg op, die afgelopen week op non-actief gesteld is. Volgens voorzitter Gijs Lokhorst is en blijft de situatie vervelend en pijnlijk, maar hebben ze moeten concluderen dat er geen chemie meer was tussen Van der Ploeg en de selectie.