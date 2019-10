Friese Waddeneilanden in top tien Lonely Planet

Ieder jaar wordt door de reisgids een top 10 gemaakt van plekken waar toeristen het meeste waar voor hun geld krijgen. Het is in Nederland niet alleen 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, ook is er dit jaar het Eurovisie Songfestival. Om aan het grote scala van evenementen en feesten te ontsnappen, worden de Waddeneilanden aangeraden.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat Fryslân voorbijkomt in de top 10 van beste bestemmingen van de Lonely Planet. In 2018 stond Fryslân als provincie op de derde plaats. De reisgids had het toen over het gezellige en compacte Leeuwarden met een bloeiende cafécultuur, maar ook al over het onbegrensde landschap, met als hoogtepunt de Friese Waddeneilanden met hun zandduinen en lange stranden.