Nieuwe horecaopleiding op Ameland om het personeelstekort tegen te gaan

De opleiding wordt volledig aangeboden op Ameland. Deelnemers krijgen de opleiding vergoedt, evenals een betaalbare plek om zelfstandig te wonen. Ze zijn verzekerd van een baan na het behalen van de diploma. Er komt een speciale campus zodat de studenten de reguliere opleiding van twee jaar in één jaar kunnen doen.

Tekort aan personeel

Ondernemers, het onderwijs en de politiek willen studenten naar het eiland halen omdat het eiland flink vergrijst. Elk jaar komen er zo'n 700.000 toeristen op Ameland. Zij zorgen voor werkgelegenheid, maar omdat het eiland te maken heeft met die vergrijzing, loopt juist het personeelstekort op. Met dit plan wil men jongeren op het eiland houden en jongeren van het vasteland lokken.

In totaal kunnen er voorlopig twintig studenten deelnemen aan de Ameland Academy. Dan gaat het om jongeren die niveau 2 of 3 voor kok of gastheer/vrouw willen doen. De opleiding begint in februari 2020.