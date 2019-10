Snert van 'Tante Truus' voor Strontracers

Tante Truus is intussen ook een begrip onder Friezen: "Ze vinden het altijd heerlijk, de erwtensoep, en wat dat betreft vinden wij het ook gezellig om dat te doen. Dat is gewoon zo." Dus gaat mevrouw Bijl al vroeg van bed om de eerste kannen koffie te zetten en de soep op te warmen: "Drie uur was ik wakker, maar ik had de wekker op vier uur dus toen heb ik eerst nog even een boekje gelezen. Ik had een leuk boekje gewonnen met de loterij. Half vier ben ik eruit gegaan en heb koffie en thee gezet voor de Friezen."

Na Sterke Jerke kwam skûtsje Verwisseling als tweede bij de snert. Op de derde plek de Nynke, daarna de Geertje Rosa, gevolgd door Nooit Volmaakt. Hekkensluiter is op dit moment de Vriendschap.

Nu ook het laatste skûtsje Spaarndam achter zich heeft gelaten, is de rust teruggekeerd in het dorp. "Dan ga ik eerst even zitten en vanmiddag een tukkie doen", zegt tante Truus.