Mega Sportdag in Heerenveen groeit: evenement al op drie locaties

Naast Sportstad zijn ook ijsstadion Thialf, Padel Friesland en Sport- & Lifestyle Center Balans locaties voor het evenement. In Thials doen diverse schaatsverenigingen mee, maar ook UNIS Flyers.

"Om acht uur gaan we van start," vertelt Schoenmaker. "De opening voor de deelnemers begint pas om 10.00 uur, maar om 8.00 uur zijn de vrijwilligers en sportaanbieders al welkom die alle workshops en clinics verzorgen. Om 10.00 uur hebben we een leuke opening in Feanplaza in het stadion met een korte warming-up en een half uurtje later starten de workshops en de playground."

Gemeente en verenigingen

"Gemeente Heerenveen is de opdrachtgever voor het evenement," legt Schoenmaker uit. "Onder de noemer 'Scoren voor Gezondheid' waar ook alle buurtsportcoaches in Heerenveen onder vallen, valt deze reeks evenementen waarvan de Mega Sportdag de start is." Voor de sportverenigingen is het een kans om meer leden te werven. "En de gemeente Heerenveen faciliteert het verhaal eromheen."

Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 kunnen gratis meedoen, ook zonder aanmelding vooraf.